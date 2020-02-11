奈及利亞境內出現了一種奇怪疾病，既非伊波拉或拉薩熱，也不是起源於中國大陸武漢市的2019 新型冠狀病毒（2019-nCoV），但有人染上此怪病後，不到48小時就死亡，且不到一週，就造成了15人死亡，104人感染。

綜合外媒報導，此怪病的病徵為嘔吐、腫脹與腹瀉，1月底時，在首都阿布加東南方的貝努埃省（Benue）率先通報。當地參議員在參議院決議案中表示，至2月3日，染病人數增加至104人，且有些病患染病後，不到48小時就死亡。而此決議案要求奈及利亞衛生部派專家前往疫情爆發地，研究此病的相關資訊，並呼籲奈及利亞疾病管制中心（Nigeria Centres for Disease Control）建立相關措施來防疫，避免疫情繼續擴散。

奈及利亞衛生部長尹漢奈爾（Osagie Ehanire）7日表示，此怪病非伊波拉（Ebola）或是拉薩熱（Lassa fever），也不是新型冠狀病毒（2019-nCoV），政府官員認為此病可能為捕魚業所使用的化學物質所引起，目前疾管中心已針對疫區採取相關應應措施。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)