有關防疫復工問題，大陸國務院聯防聯控機制11日表示，除湖北省外，其他省區市逐漸復工，有關部門將嚴格制止以審批等方式，限制企業復工復產。如企業在復工後發現確診患者，應全面排查密切接觸者，集中隔離觀察14天，但一般情況下不需要關閉企業。

據報導，大陸國家發改委秘書長叢亮表示，重要民生領域要立即復工復產，其他不具備條件的企業可以延遲。他要求企業要配備消毒藥水、探熱設備等物資，為員工配發口罩等防護用品，切實保障職工的合法權益，未休假的工資報酬應該按照有關的政策保障落實。

目前關鍵醫療物資、能源、糧食、交通物流等領域企業已相繼恢復生產，截至周一（10日），生產口罩及防護服的企業復工率超過76％及77％，糧食生產企業94.6％，煤礦企業57.8％，天然氣等供應充足。但人手物資不足、資金壓力大等問題仍然存在。

大陸交通運輸部運輸服務司司長徐亞華指，從11日起至18日，預計將有1.6億人陸續返回工作地。交通運輸部已下令嚴禁擅自封閉高速公路出入口、挖斷農村公路，或擅自在公路服務區設置防控檢疫點。該部將指導轄下的省級部門，開通已封閉的公路。

(中時 )