大陸人力資源社會保障部就業促進司司長張瑩11日表示，相信隨著新型冠狀病毒肺炎疫情的緩解與最終戰勝疫情，企業將加快復工、復產，前期積累的消費和投資將會繼續釋放，勞動力市場的需求也會同步擴張。

張瑩11日在大陸國務院新聞辦公室舉行的記者會中表示，將堅決做好穩就業工作，充分挖掘現有的就業機會。全力確保醫護用品等疫情防控涉及的重點企業人力，用足、用好現有的就業職位。

此外，支持中小微企業穩定就業，擴大中小微企業穩定職位返還政策的受益面，30人以下的參保企業裁員率不超過參保員工總數20％的，可以申請失業保險穩定職位返還政策。

張瑩強調，大陸經濟長期向好的基本面沒有改變，就業局勢整體穩定的基本面也沒有改變。疫情發生後，勞動力市場出現一些變化，企業開復工時間在推遲，勞動力返回工作崗位時間有所延長，湖北等疫情嚴重的地區、旅遊餐飲等服務業和一些中小微企業反映穩定職位的壓力擴大。

(工商 )