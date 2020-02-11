薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）為求議員通過一筆軍事款項，把武裝軍人帶進國會殿堂。政治對手今天砲轟他「試圖政變」，國際團體也憂心薩國民主開倒車。

路透社和法新社報導，38歲的布格磊昨天召開臨時議會，要求國會通過一筆1億900萬美元款項，以提供設備給軍警打擊暴力幫派。

布格磊與一群身著軍服、手持自動武器的軍人現身國民議會（National Assembly），並警告國會議員，人民有權「起義」。

薩國1992年內戰結束後，就未曾見過這樣的場面。

隸屬保守派全國聯盟黨（National Coalition Party）的龐賽（Mario Ponce）今天會見同黨議員後表示，布格磊的舉動是企圖對立法議會發動「政變」。

他說，「有槍指著我們的腦袋，我們無法對這個行政部門做出回應」，呼籲政府進行對話。

國會殿堂出現持槍部隊引發國內外譴責，擔心總統越過界恐傷及薩國剛萌芽的民主。

國際特赦組織（Amnesty International）在推特聲明中表示，軍方的出現「可能標記著國家機關和人權走上危險道路的開端」。

歐洲聯盟（EU）也對薩國政府機關間的「衝突」表達「深刻關切」。

美國聯邦眾議院外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）主席恩格爾（Eliot Engel）說：「薩爾瓦多軍隊不該被用來解決總統和國會間的爭端。文人歧見就應該由文人機構來解決。」

布格磊利用軍隊威嚇議員引發關切，是因為有愈來愈多拉丁美洲國家的領袖仰賴武裝部隊力量來協助國內各項政策。外界憂心當地民主開倒車，重回1970、1980年代拉美國家十分盛行的軍事統治。

(中央社)