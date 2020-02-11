陸婦人確診 泰國新冠肺炎第33例 15:452020/02/11 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 泰國衛生官員今天表示，泰國新增一例新型冠狀病毒肺炎確診病例。自今年一月以來，泰國確診病例累計達33例。 這起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的新病例為一名來自中國武漢的54歲婦人，她是在泰國與另一名中國患者接觸後被隔離。 泰國當局表示，這名婦人因接觸病患而感染，但病況並不嚴重，曾與她接觸的人正在接受觀察。 (中央社) #泰國 #肺炎 #接觸 #病例 #武漢 也許您會感興趣 國際熱門新聞 指陸有錢抗疫情 世銀不給新貸款 - 國際 奈及利亞爆發怪病！感染「48小時內死亡」 一周破百人中標 - 國際 不忍了 日本明派專家登鑽石公主號 - 國際 女兒難產死…丈母娘幫顧孩子 爬上床懷了女婿種「阿嬤秒變繼母」 - 國際 2020武漢風暴》美國派貨機撤僑的原因 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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