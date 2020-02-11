泰國衛生官員今天表示，泰國新增一例新型冠狀病毒肺炎確診病例。自今年一月以來，泰國確診病例累計達33例。

這起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的新病例為一名來自中國武漢的54歲婦人，她是在泰國與另一名中國患者接觸後被隔離。

泰國當局表示，這名婦人因接觸病患而感染，但病況並不嚴重，曾與她接觸的人正在接受觀察。

(中央社)