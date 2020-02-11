桃園市府提供合適的開放場域，讓工研院與力歐聯合開發的大型自駕電動巴士上路測試。(蔡依珍攝)

桃園市府提供合適的開放場域，讓工研院與力歐聯合開發的大型自駕電動巴士上路測試。(蔡依珍攝)

桃園市府提供合適的開放場域，讓工研院與力歐聯合開發的大型自駕電動巴士上路測試。(蔡依珍攝)

工研院機械所長胡竹生向桃園市長鄭文燦解說自動駕駛原理。(蔡依珍攝)

透過即時光學雷達感測自動駕駛。(蔡依珍攝)

觀旅局長楊勝評、桃園航空城公司董事長王義川、經發局長郭裕信和交通局長劉慶豐都參與簽約儀式。(蔡依珍攝)

工研院力歐自駕車 桃園開放場域試行

工研院機械所去年取得全國首張自駕車牌「試No.0001」，將技術整合至力歐新能源自造的復古風格電動巴士，首輛「桃園號」將於中壢青埔和大溪區石門水庫等開放場域試行，桃園市長鄭文燦說桃園是汽車工業重鎮，樂意提供測試，期盼產官學合作帶領自駕車產業更成熟。

桃園市政府11日與工業技術研究院、以及力歐新能源公司簽署「自動駕駛電動巴士之開放場域實驗運行」合作意願書，由桃園市府提供合適的開放場域，讓工研院與力歐聯合開發的大型自駕電動巴士上路測試。

鄭文燦說，桃園已於虎頭山創新園區和桃捷青埔機廠，打造封閉式無人自駕車測試環境，農博期間也以無人自駕小型巴士在園區內接駁旅客，相較過去自動駕駛測試多為中小型巴士、封閉式場域，和工研院、力歐的合作則是大型巴士和開放場域，大讚他們技術接近成熟，工研院已取得國內首張自駕車牌、並在園區內測試4年，力歐也有豐富經驗，桃園樂於提供場域。

鄭文燦說，計畫將分兩階段進行，第一階段先採封閉式場域，規畫在開發密度較低、交通狀況單純、且交通系統號誌完整的大園客運園區內，預計今年完成；第二階段則邁向開放式場域，擇定在中壢青埔機捷A17站至A18站間，以及大溪石門水庫的溪州轉運站，配合觀旅局「石門水庫跨域亮點計畫」，進行點到點的開放試驗，希望未來能投入旅客接駁服務，打造低碳旅遊新里程碑。

工研院機械所長胡竹生說，研發的自駕車透過光學雷達感測，能穿透雨霧，比較不會受天候影響，也能根據障礙物、標線等車況綜合判斷，像是遇到並排停車也能繞過去，他也坦言目前還無法根據警車、救護車讓道，但可透過無線電感應通知迅速到位。

力歐新能源公司董事長連恆表示，力歐新打造首輛自動駕駛仿古電動巴士，希望經過試驗後能投入桃園相關運輸服務，讓桃園成為第一個將AI自動駕駛電動巴士推向全世界的城市。

(中時 )