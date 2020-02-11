喧騰一時的前法務部長邱太三向前桃園地檢署檢察長彭坤業司法關說疑案，監察院去年立案調查。據了解，監察院11日召開第2次彈劾案審查會，結果監委投票否決，邱、彭2人彈劾案不成立。對此，彭坤業11日回應，監察院調查終於還他公道、還他清白。

據了解，監察院調查本案，調查監委提案彈劾，去年召開第1次審查會，出席的13名委員，僅3名同意彈劾，而今天召開的第2次審查會，票數8比1，彈劾案仍遭否決，邱、彭彈劾案不成立。但據了解，監察院針對這起司法關說案有作成調查報告，將適時公布內容。

去年3月，時任國安會首席諮詢委員邱太三，被爆料向前桃檢檢察長彭坤業，關說桃園某名醫逃漏稅5億元案，引發各界關注，邱主動辭去國安委員一職，監委主動申請調查外，法務部第一時間也將彭調任高檢署主任檢察官接受調查，另指示高檢署組成調查小組釐清。

據高檢署調查，邱太三3月18日以國安會諮詢委員身分與彭餐敘談及司改及人力問題，離去前邱談到一起逃漏稅案，指在一個下午茶的場合，有人向他詢問「認罪協商檢察官是不是可以反悔」問題，他認檢察官只有在被告不履行條件時才可以撤回，本案公訴檢察官一開始同意要認罪協商，後來又反悔，嚴重影響司法公信力，所以「提醒」彭。

翌日，彭透過襄閱去電蔡姓公訴主任檢察官，再由蔡詢問承辦的陳姓檢察官了解本案，要求蔡擬具桃檢「矚目案件啟動協商程序簽呈」，楊隔天再去電蔡，但蔡自行決定並經陳同意後，找人處理本案。

高檢署認為，本案無檢察官同意認罪協商又反悔情事，但彭接受邱口頭陳情，未作成紀錄，而邱太三「提醒」內容，已屬「請託關說」，但彭事後未依規定通知政風機構。

去年4月12日，法務部檢審會經過5個小時討論後，檢審委員投票決議，因監察院已經主動調查，因此將彭坤業送監察院併案調查。監察院歷經數月調查，今進行第2次審查會，彈劾案不成立。

(中時 )