台積電內部根據對智慧手機5G數據晶片訂購的需求，預估今年5G智慧手機的需求將成長到3億支。這個數據遠高於大部分市調機構如Strategy Analytics等，他們多預估2億支左右甚至更少。

5G的發展正蓬勃發展。根據許多分析師的報告，今年將開始全面採用5G智慧手機和服務。當前，5G設備的高價格和稀少的覆蓋面也阻礙用戶成長。但是，已有報導稱，可負擔得起的5G手機正在興起，電信公司也在努力提高5G網路的滲透率。

去年，5G智慧手機僅佔智慧手機銷量的1％，但Strategy Analytics預測明年它們將成長10倍。從現在起的五年內，預計5G智慧手機將佔所有智慧手機銷量的50％。

目前，三星在5G智慧手機市場上處於領先地位，這主要歸功於其母國的銷售強勁。而華為還準備在今年向大陸發貨至少8000萬個5G設備。

(中時電子報)