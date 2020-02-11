吳姓主嫌相中偏僻的山區開設賭場，出入戒備森嚴，賭客都以賓士接送。（許家寧翻攝）

警方破獲30多名賭客聚賭，當場查獲賭資50多萬元。（許家寧翻攝）

新北市平溪區山區地廣人稀，被賭博集團相中，自闢道路打造以「天九牌」為主的地下職業賭場，不但戒備森嚴，出入皆有層層關卡驗證與接駁專車，年前被警方以木馬屠城計破獲，11日與市府出動大型機具，將鐵皮屋強制拆除，全數夷為平地。

警方發現，以吳男為首的男子，為躲避警方追緝，利用平溪偏僻山區開設賭場，賭場皆以監視器、無線電監看通報，賭客必須從外地搭乘賭場提供的賓士車接送入內，但道高一丈，警方19日喬裝賭客直搗黃龍，當場查扣51萬賭資及25名賭客及5名成員。

吳男等人被依《賭博罪》嫌移送法辦，25名賭客則以《社會秩序維護法》裁罰9000元，警方還發現，提供聚賭的鐵皮屋賭場也是違章建築，為了公共安全及避免後續作為犯罪用途，立即提報新北市府公安稽查小組、工務局到場認定違建事實明確。

市府拆府大隊11日出動大型機具展開強制拆除，當場將非法賭場夷為平地，從破獲到拆除不到1個月的時間，展現市府團隊斷絕賭場、槍枝、毒品、詐欺等犯罪集團的違法活動空間，以及掃除治安污染源的迅速與決心。

瑞芳警分局呼籲，賭場帶來的傷害不僅會傾家蕩產，更會衍生治安問題，警方將針對易生不法處加強查緝，民眾一旦發現可疑場所，可立即撥打「110」通報警方取締，讓犯罪無藏身之處。

(中時 )