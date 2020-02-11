根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)2019年全球電競市占排名前五，同時在泛歐地區市占第四；此外，根據通路銷售資料指出，宏碁電競筆電2019年以23.5%的市占稱霸泛美市場，其中更在巴西、哥倫比亞、祕魯及智利地區以領先的成績奪下冠軍之位，在泛歐德國、挪威、俄羅斯及丹麥等地區拿下多個第一，同時也在泛亞地區包含紐西蘭、泰國、菲律賓、新加坡及台灣等地占據前三名。

宏碁在台2019年以565件專利申請排名位居第二、年增19%，連續三年申請專利數穩健成長，顯見宏碁在研發及設計上的持續創新。

宏碁1月合併營收135.53億元，月減41.8%，較去年同月減少18.6%。元月營收受關鍵零組件供應問題影響，加上農曆新年假期與新型冠狀病毒疫情等因素使然，導致市場受影響，使得公司營收下滑。

展望後市，宏碁指出，長期而言，將持續研發電競產品，並拓展至電競賽事與社群平台，並持續新事業發展動能。

(時報資訊)