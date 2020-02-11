昨夜美主要指數齊揚，帶動今日國際股市偏多演出，台股多頭也趁勢而起，早盤由台積電(2330)、鴻海(2317)兩大權值股攜手領漲，被動元件、半導體族群及金融類股強勢助攻，引領各大類股漲多跌少，拉抬大盤指數一度強彈百餘點、達11678.58點，惟臨收台積電、大立光(3008)、國巨(2327)等遭空頭突襲，大盤漲幅縮減，終場集中市場收11664.04點，上漲89.97點，總成交值減至1207.04億元；店頭市場收143.6點，漲2點，總成交值345.06億元。分析師表示，台股今日展開反彈，多頭若想要進攻，需站上季線才行，疫情影響仍是上漲的壓力所在，大陸復工情況是否順利目前尚是未知數，預期短期內台股將趨向震盪整理。

盤面上，電子零件族群今日受到傳聞被動元件大廠國巨擬EMS廠調漲消息激勵，包括華新科(2492)、奇力新(2456)、南電(8046)、日電貿(3090)、華通(2313)、聯茂(6213)、健策(3653)聯袂漲逾5%，表現搶眼，成為今日多頭主力。此外，盤面上1月績優生台積電、世芯-KY(3661)、福懋科(8131)、精材(3374)、瑞耘(6532)、網家(8044)等多檔爆量飆漲停，也成為盤面吸金焦點。

匯率方面，美股創高，激勵台股走高之外，新台幣兌美元匯率一早衝破30元大關，強升1.27角，中午暫收30.029元，升值7.3分，14:15新台幣兌美元為30.020元，暫升值8.2分。

分析師表示，新冠肺炎暫時未有消退的跡象，後市需要持續關注疫情變化。昨日外資在現貨再度賣超，目前連賣兩天，在期貨部分則是小幅減碼，整體留倉口數近3.6萬口，也屬偏空調整，需密切觀察今日動向。目前多數歐美主要電子大廠展望正向，預期台股主要供應鏈或可優於指數表現。但鑑於疫情擴大，是否引發終端消費下修，將成為關鍵。

(時報資訊)