台灣微軟宣布全新觸控筆電Surface Laptop 3即日起正式在台上市。Surface Laptop 3延續同系列觸控筆電的纖薄設計，在13.5吋機身內搭載最新的第十代Intel Core處理器，並搭載高達11.5小時的電池續航力，Surface Laptop 3推出了墨黑、砂岩金、白金、鈷藍四色可供選擇，在台建議售價36,088元起。

Surface Laptop 3透過最新的第十代Intel Core處理器、高達16GB的RAM和多達1TB儲存空間，Surface Laptop 3可協助專業工作者順暢地執行作業軟體和各類應用、透過直覺的10點觸控在不同視窗之間切換自如，並藉由抽取式固態硬碟設計提供更多彈性。

台灣微軟Surface事業群副總經理周文英表示：「隨著行動辦公趨勢普及，工作場域不再局限於一時一地，更便攜、更高速、更持久的Surface Laptop 3也應運而生，其獨特的硬體設計更可完整發揮Windows 10作業系統與Office 365等應用帶來的高生產力，為使用者在工作、玩樂、創作等各層面提供最佳動能。而透過Surface和Microsoft 365解決方案的完美搭配，Surface商務客戶更可透過簡化的部署、現代化裝置管理功能，以及內建雲端安全性，從裝置端達到更省時省力的IT控管。」

Surface Laptop 3支援快速充電，可在短短一小時內充飽高達80％的電量，電池續航力最長更能維持11.5小時。此外更具備USB-A、USB-C連接埠，可比以往更輕鬆地連接顯示器和周邊配件。此外，無論使用Surface Laptop 3聽音樂、看電影，或者進行語音與視訊會議，都可透過身歷其境的Dolby Audio Premium音效、雙重遠場錄音室麥克風和前置的720p f2.0 HD相機享有高規視聽體驗，並讓遠距溝通更加順暢無礙。

(時報資訊)