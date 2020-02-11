台南市警局麻豆分局破獲新北市三重區的某手機零件通訊行有從事販賣槍毒的非法勾當。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市警局麻豆分局查獲新北通訊行販賣槍毒

台南市警局麻豆分局偵查隊經長期監查，發現位於新北市三重區的某手機零件通訊行有從事販賣槍毒的非法勾當，10日前往攻堅，一舉破獲鄭、莊等2嫌，並於現場查獲大批槍械彈藥及毒品，緝捕過程中的巨大聲響，還引起附近民眾的報警以為是黑道尋仇。

麻豆分局警分局蒐證齊全後，由專案人員持搜索票前往緝捕，經多日埋伏，10日待時機成熟時強力攻堅，一舉破獲鄭、莊等2嫌並於現場取獲長槍2把、短槍3把、煙霧彈1顆、12發子彈及混合型毒品1000多公克及一批犯罪物品，全案依違反槍砲管制條例及毒品危害防治條例移送法辦。

麻豆警分局指出，鄭嫌表面上以開設手機通訊行，從事手機零件買賣及包膜為業，但實際上卻是在做販賣槍毒的非法勾當。手機行除掛羊頭賣狗肉外，平日大門深鎖，鄭嫌警覺性也頗高且飼養大黑狗作為警戒，員警於查捕時，還一度因為狗狂吠而差點曝露行蹤。

專案人員埋伏多日後，待賣家出現開啟鐵門要交易時強力攻堅進入，緝捕過程中的巨大聲響，還引起附近民眾的報警以為是黑道尋仇，當地轄區分局獲報後快打警力也迅速到場，共同偵辦這起槍毒案件。

台南市警察局局長周幼偉肯定員警緝捕認真辛勞，指示持續向上溯源追查，以淨化治安外，也在麻豆分局分局長楊慶裕陪同下，向有功人員親頒獎勵金及破案茶鼓勵。

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(中時 )