在大陸防控新型冠狀病毒肺炎疫情期間，大陸國家發改委社會發展司司長歐曉理11日表示，將嚴格制止以審批等簡單粗暴方式限制企業復工、復產的做法。另外，發改委秘書長叢亮11日強調，不同的地區要根據疫情的情況合理有序復工、復產，並不是要求所有的地方一律都要復工、復產。

歐曉理11日在大陸國務院新聞辦公室舉行的記者會中指出，在防控疫情期間，很多地方都公布很嚴格的限制人員進出措施。例如，有的地方還對企業的復工、復產採取報備制度，有的設置前置審批條件，甚至還有個別地方出現拘留提前復工企業負責人的情況。但上述做法是不符合加強疫情科學防控、有序做好企業復工、復產的大陸中央精神，「此風不可長」。

歐曉理表示，將嚴格制止以審批等簡單粗暴方式限制企業復工、復產的做法。歐曉理指出，不能簡單化地透過設置審批條件、提高復工門檻等辦法，來達到防護目的，而是應該用更多的時間和精力去指導、關心、幫助企業解決疫情防控和復工中碰到的實際問題，確實解除企業和員工的後顧之憂。

歐曉理稱，針對前一段時間一些地方出現的問題，已經第一時間透過多種方式，要求地方對這些不合適的做法進行糾正。下一步，將在加強疫情科學防控的同時，最大程度創造有利條件，進一步減少干擾因素，推動企業有序復工、復產。

叢亮則在記者會中表示，對於疫情嚴重的地區，首要任務還是疫情防控，應該繼續採取最為嚴格的防控措施，使疫情得到有效控制後，再考慮有序復工、復產。對於疫情總量比較大但是集中在個別城市的地區，要在這些重點城市加強重點的疫情防控，有針對性組織低風險人群返回工作崗位。

對於疫情比較輕的地區，要在鞏固好防疫有利形勢的前提下，合理設置防護標準，努力創造條件，盡快實現全面復工。

叢亮稱，整體而言，不同的地區要根據疫情的情況合理有序復工、復產，並不是要求所有的地方一率都要復工、復產，要實事求是。具備條件的，在加強防護的前提下復工、復產，必要的醫療領域、居民基本生活領域要復工、復產，但其他的領域可能還要再等一等。

(工商 )