遠通電收今（11）日表示，即日起，eTag聯名銀行信用卡可支付包括台北市、新北市及高雄市三都之路邊停車費，只要車上已黏貼eTag之用路人，透過「遠銀、國泰、台新、玉山或中信」五家聯名銀行，任一家信用卡，可立即使用手機透過ETC APP或遠通網站快速申辦eTag智慧停車服務，並透過信用卡自動扣繳停車費，不須再持單至超商繳費。

除此之外，遠通電收也建議，用路人可下載uTagGO APP連結HAPPY GO會員，除了能將點數兌換國道通行費之外，3月1日前新申辦成功的會員，可獲HAPPY GO點數100點及停車累點加倍贈等好康。

遠通電收表示，有別於一般電子支付，申辦eTag智慧停車具備同時享受eTag通行費自動儲值、代扣路外停車及路邊停車費服務，三項服務皆隨信用卡出帳，一張帳單同時管理三項費用的優勢，頗受用路人好評，因此金鼠年開春再攜手新北和高雄合作。

遠通電收提醒，民眾若想申辦eTag代扣雙北、高雄路邊停車費服務的用路人，若已有連結其他付款方式，必須「先做取消」才能申辦。此外，民眾將愛車停在路邊時，開單員仍會列印明細供用路人對帳，但駕駛朋友只需等待信用卡帳單繳費，不用擔心繳費單遺失，不需特地花時間到超商繳費，降低防疫期間出入公共場所的機會。若有「報帳」需求的民眾，可透過ETC APP查詢停車費用明細，或至各縣市交通局停車處網站列印收據或繳費證明。

遠通電收也提到，慶祝國道計程收費六周年，eTag升級為uTagGO，3月1日前，首次下載uTagGO APP進行會員註冊並完成申辦「uTagGO x HAPPY GO聯名優惠」與「eTag智慧停車」，即可獲得HAPPY GO 100點，使用路邊及路外停車服務，50元停車費可累積HAPPY GO 2點。透過uTagGO APP還可將HAPPY GO點數快速兌換成eTag儲值金，4點即可兌換1元，輕鬆省荷包。

(工商 )