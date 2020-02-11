陳美鳳11日開工主持民視《美鳳有約》，她提及自己過去曾在銀行工作，所以養成勤洗手的習慣，「鈔票雖然大家都喜歡，但經過很多地方，我可能摸完沒洗手摸鼻子，鼻子就發癢，用清水洗完就好了。個人衛生一定要做好，就算有再多口罩，沒有勤洗手也是白搭。」不過她也強調台灣衛生很進步，不用人心惶惶，她現在不會恐慌，只有到密閉空間會戴口罩。

新冠肺炎疫情嚴重，陳美鳳原先與好友藍心湄相約旅遊，也為此取消原本行程，可能要延到5月才成行，「我今年過年回基隆，本來要出國，決定還是在家裡，基隆初一就跑攤，也在台北跟朋友相約，到元宵還在聚會。」她先前在臉書分享「三色口罩」，被問到此事笑稱，「因為裡面墊著衛生紙，擦口紅為了防止沾到，口罩有二個顏色再加上衛生紙，看起來就像三色口罩。」

陳美鳳開工主持，呼籲個人衛生要做好。（民視提供）

提及口罩，陳美鳳表示有朋友送她3個「特殊口罩」，一體成型的口罩外鑲嵌塑膠片防護眼睛，既新潮又特別，她把其中2個捐出去，送給從事醫護工作的朋友，自己只留1個，她不忘呼籲，「希望大家把口罩讓給有需要的人，個人衛生習慣做好，不要跟著搶囤貨民生用品，一起做好防疫工作！」

(中時 )