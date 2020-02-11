武漢肺炎疫情持續延燒，已有許多國家都派出專機，接回在中國大陸的僑民，並且採取必要的防疫措施，不過有國家因為預算問題，僅進行隔離沒有進行檢測，就是尚未傳出確診病例的印尼，他們宣稱238名的僑民都非常健康，所有不用進行檢測，不過這也引起外界質疑。

根據了解，印尼政府要在被隔離者出現症狀時，才會開始進行檢測，原因在於印尼的檢測費用相當高昂，對238人都進行檢測，需要花費10億印尼盾（新台幣220萬元），而且需要進行2次才能確保結果正確，所以他們才只有進行隔離。

印尼衛生部高官Windra Waworuntu，當初在撤出238僑民時表示，「除非他門出現發燒、咳嗽等症狀才會進行檢測，不然他們都很健康，政府幹嘛要進行檢測？」而至今印尼政府已對超過40進行檢測，結果都呈現陰性。

不過外界質疑，可能是因為無法成功篩檢病毒，因此印尼仍是零確診人數的國家，但印尼政府對此則強烈回應，負責檢疫的機關單位，都有經過世界衛生組織的認證，且檢測方式與新加坡及澳洲相同，因此沒有問題。

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(中時電子報)