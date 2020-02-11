來自馬來西亞的33歲楊姓女子，搭車到台中市南屯區彩虹眷村遊玩，下車後才發現忘了拿行李，幸經台中市警察局第四分局春社派出所警員粘為淞循線追查，迅速連繫計程車司機

，協助送回行李，楊女臉上的焦慮瞬間一掃而空，她說，行李中還有台灣道地的伴手禮，準備返鄉時給親友，行李失而復得，不斷向員警道謝，為台灣警察按讚。

心儀台中市彩虹眷村的獨特景觀，楊女專程搭計程車到南屯區朝聖，卻不慎將行李遺落在計程車上，下車後才發現忘了拿行李，於是趕緊到派出所求助。

楊女來台自由行，在寶島享用美食、遊美景，還採購很多衣服、包包、特色土產，全部放在行李箱中，準備帶回家分享給親朋好友，卻在下車時遺忘，擔心行李找不回來，想到買好的伴手禮就要泡湯，台灣行遇小波折。

員警立刻調閱楊女下車地點附近監視器，過濾行經的計程車，積極詢問楊女所遺失行李箱的顏色、款式，終於找出計程車車號順利連繫上司機，經司機確認行李遺落在車上後，請司機協助將行李送至派出所歸還。

「好厲害，這麼快就找到行李！」楊女見行李迅速找回，大讚台灣警察服務盡心盡力，讓她的旅程留下完美句點。

春社派出所長江松泳表示，轄內的彩虹眷村遊客相當多，經常吸引大批外國觀光客造訪，提醒如有搭乘計程車或個人車牌運輸工具，可隨手拍照或抄錄車牌，上下車或進出旅店，務必再次檢查隨身攜帶的物品，以避免貴重財物遺失，才能玩得更盡興。

(中時 )