流感疫情持續在流行高峰，疾病管制署今天公布，上週新增56名流感併發重症案例，並釀14死，其中最年輕死亡案例為中部23歲男性上班族，創下本流感季最年輕個案。而本季流感併發重症病例累積達914例，也創下五年來同期最高。

疾管署監測資料顯示，國內上週(2月2日至2月8日)門急診類流感就診達8萬2856人次，較前一週下降19.5%；急診類流感就診病例百分比為15.5%；社區流行病毒以A型H1N1為主，最近一週佔73.5%，另B型流感佔比持續上升。

林詠青表示，上週共新增56名流感併發重症案例，此外還釀14死，其中最年輕的23歲男性為中部的上班族，發病到死亡僅五天，創下本季最年輕死亡案例。林詠青表示，該名男子有慢性肺病、以及先天性免疫系統異常，屬於公費對象，但包含他以及另外13名死亡個案都是慢性病患者且都沒有接種疫苗。

疾管署統計，本季(2019年10月迄2020年2月10日)流感併發重症病例累計達914例，年齡分佈從2歲到91歲，並以65歲以上為主，高達43%，其次為50至64歲(32%)。

疾管署防疫醫師林詠青表示，本季重症病例中，98%病例未接種本季流感疫苗且近8成具有慢性病史；流感重症死亡病例累計75例，99%病例未接種本季流感疫苗。

國內目前公費流感抗病毒藥劑儲備量約296.5萬盒，分別為口服式克流感膠囊、易剋冒膠囊及吸入式瑞樂沙旋達碟，三者均可用於治療A型和B型流感；國內目前共4,395家合約醫療機構提供公費藥劑。截至2月9日止，全國公費流感疫苗接種數達575.2萬劑，尚餘約28.8萬劑，請尚未接種的公費對象把握機會儘速接種。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

(中時 )