台中市產官學研拚防疫救觀光，由市長盧秀燕主持召開觀光產業座談，研擬對應策略。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）.

新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光產業！台中市長盧秀燕10日特召集市府團隊與台中在地觀光旅宿相關業者召開觀光座談會，針對觀光、旅宿、餐飲、減稅紓困、勞工就業等衝擊面向，提早建立救助觀光政策；盧秀燕強調，務必強化防疫工作，讓民眾安全、安心，再配合中央政策盤點地方資源拚觀光。

盧秀燕指出，從各國公布的新冠肺炎疫情報告，疫情恐衝擊觀光、旅宿、餐飲、勞工就業問題，觀光產業恐進入冰凍期，面對這樣的嚴峻趨勢，市府已代產業界先向中央發聲，為儘早提出因應策略，市府特地召集相關產業與相關局處共商對策，彙整產業界所提出的需求呈報中央，同時研擬對應策略。

台中教育大學永續觀光暨遊憩管理研究所教授吳忠宏、可樂旅遊副董事長姚大光等，肯定市府在農曆新年過後就率全國之先，由市長親自帶隊召開在地觀光座談會，展現積極態度；盼能夠將會議中在地產業提出各個問題，建立具體因應架構。

福爾摩沙酒店聯盟總顧問鄭生昌、流星花園事業有限公司陸冠全指出，面對新冠肺炎衝擊，旅宿業首當其衝；建議市府針對無薪假相關方案、上半年聯合旅宿稽查、加強取締非法日租套房、觀光產業相關減稅優惠紓困方案等面向著力，降低旅宿業者負擔。

盧秀燕表示，台中市105年公告地價大幅調漲38.25％，增加民眾稅賦負擔，市府去年底充分考量後，依法召開地價評議委員會決議落實「輕稅簡政」，公告地價調降20.06，盼因此減輕產業負擔。營業稅、營所稅部分，市府會將產業需求向中央提出建議。

觀旅局長林筱淇說，原預計今年5月實施台中市旅館業分級管理制度，已特別因應新冠肺炎疫情衝擊提早至3月推出，針對2年內無違反發展觀光條例、建管、消防、衛生等相關法規，且非被列為特定營業場所的業者，免實施現場稽查，減輕業者人力成本負擔。

部分企業實施無薪假部分，勞工局長吳威志強調，市府會針對申請並符合條件者的企業，陳報勞動部審核，包括協助事業單位申請辦理勞工大學產業員工專班，由符合資格的在地中小企業向產專班委辦單位申請，費用勞工局全額補助，事業單位及員工皆無須付費。

(中時 )