不只新冠肺炎疫情需要留意，台南市衛生局2月11日公布新增1例境外移入登革熱病例，截至目前，台南市境外移入登革熱病例數累計4例。

第4例為佳里區20餘歲女性，於1月15日至109年2月7日到斯里蘭卡工作，1月24日晚上開始出現發燒、頭痛等症狀，於斯里蘭卡當地醫院就醫，施打點滴治療。2月7日返台後因眼疾問題，2月8日至永康奇美醫院就醫且有相關旅遊史，醫院給予NS1快篩為陰性， 2月11日綜合研判陽性（NS1陰性、IgM陽性、IgG陽性、PCR陽性），因病毒血症期已過，配合居家隔離，故不需進行戶內戶外化學防治作業，但會加強居住地及活動地環境孳生源清除。

衛生局呼籲，近期氣候變化大，但白天溫度仍適合蚊蟲活動，請民眾持續每週巡查居家環境，做好「巡、倒、清、刷」，清除積水容器及防蚊措施。若民眾規劃至東南亞及南亞國家旅遊或探親，請出國前做好居家環境積水容器清除及倒置，出國活動時做好防蚊自主管理，身體裸露部位塗抹政府核可的防蚊藥品，長時間在戶外活動時，建議穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬。

返國後14日內，應密切留意自身健康情況。如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，勿自行服藥請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，讓衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。相關資訊請參閱台南市政府衛生局全球資訊網或1922防疫專線。

(中時 )