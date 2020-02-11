女生不願搬東西，認為這是「男的該做的事」，理由是「怕長肌肉太壯很難看」，這種說法能接受嗎？一名熱愛健身的女孩無法接受，她直接分享自己健身數年的照片，完全沒有「金剛芭比」的體態，更直斥會這樣說的女生是「懶鬼又藉口一堆，丟臉」。

有網友在PTT發問，說女孩兒遇到要搬東西的時候，很常在旁邊看，表現出一副這是男的該做的。別人問妳們怎麼都不搬呢？女孩說「怕長肌肉，練太壯很難看」，網友覺得這樣說有點道理，卻又疑惑「女生是不是很容易練太壯？」。

一名健身妹回應這篇文章，她認為「女生力氣小頂多就兩個人一起搬，哪有那種力氣小就不幫忙的道理，那些咖就懶而已」。她更貼出一張健身照片，表示自己「健齡只有幾年，在健身房做自由重訓，隨便舉例個單臂划船，單手可以到17.5kg-20kg，比一些男生做得都還重了，也沒有變大隻佬」。

健身妹更說「真的要變金剛芭比，飲食要照特別菜單之外還要喝其他飲品，一週沒練個5天也不可能變那樣」，直斥「就一群懶鬼又藉口一堆，丟臉」。

健身妹的回應引發熱烈迴響，紛紛回應「20公斤 真的猛 我還是你的一半而已」、「有練的女生最讚了」、「戰力十足 聽了好爽」、「跟你阿秋霸。應該會輸」、「女生練太壯基本上都要打藥了」。

也有鄉民關注她照片用「菊花」遮住臉部，留言「你的臉上長菊花了」、「誇張 練健身會長出花來」、「菊花 笑死 也換個東西碼」。

(中時電子報)