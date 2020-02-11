展宇（1776）、再生-KY（1337）公告子公司春節復工時間延後。展宇表示，持股100％子公司佛山三水聯美化工及持股74％上海匯宇建築工程公司配合大陸政府針對防疫工作之規定，原訂2月10日復工。目前上海匯宇已正式復工運作；三水聯美則為配合當地政府防疫措施延後復工，現已遞件申請，待當地主管機關審批才能復工。

此外，再生-KY位於福建及江蘇之子公司三斯達（福建）塑膠有限公司、三斯達（江蘇）環保科技公司配合中國所在地政府對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作，原訂於2月10日復工，惟隨疫情發展配合當地政府政策提出復工申請審批，實際復工日以當地主管機關核准為準。

為此，展宇、再生-KY積極與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，減少復工後的溝通工作。再生-KY也成立疫情防控小組，持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。

再生-KY指出，因二月份工作天數減少，影響銷售不確定性，影響程度需視疫情後續發展及供應商、客戶端回應復工情形而定。

展宇為PU（聚氨酯）樹脂、TPU（熱塑性聚氯酯）塑料廠，除強化切入大陸環保產品市場，TPU部分開發壓延級產品，取代PVC在高端車用及沙發用皮革應用，搭配利用越南生產據點，強化東協市場開拓耕耘。

(工商 )