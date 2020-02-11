疾病管制署11日表示，根據監測資料顯示，國內上週（2月2日至2月8日）門診、急診類流感就診達82,856人次，較前一週下降19.5%；急診類流感就診病例百分比為15.5%；而社區流行病毒以A型H1N1為主，最近一週佔73.5%，另B型流感佔比持續上升。

疾管署說，國內流感疫情下降，但還在流行期；由於近期各地氣溫變化大，提醒民眾仍應保持警覺，持續做好個人手部衛生與咳嗽禮節，及落實生病在家休息等措施；如果出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應儘速就醫，並依醫師指示服藥，以降低引發重症、死亡的風險。

疾管署提到，本季（2019年10月迄2020年2月10日）流感併發重症病例累計914例，年齡層以65歲以上為主，佔比43%，其次為50至64歲，佔比32%。另外，有98%病例「沒有」接種本季流感疫苗，且近8成具有慢性病史；而流感重症死亡病例，至今累計75例，有99%病例未接種本季流感疫苗。

疾管署說，近期北半球溫帶國家流感活動度持續增加，其中大陸、美國及加拿大處高峰，香港、新加坡、日本及韓國近期疫情減緩，但是仍處流行期，另歐洲地區活動度亦呈上升。世界衛生組織監測資料顯示，全球病毒型別仍以A型(70.2%)為主要流行株，並以A（H1N1）為多；B型病毒株中，則以維多利亞株為主。

疾管署說，國內目前公費流感抗病毒藥劑儲備量約296.5萬盒，分別為「口服式克流感膠囊、易剋冒膠囊、吸入式瑞樂沙旋達碟」，三者均可用於治療A型和B型流感；國內目前共4,395家合約醫療機構提供公費藥劑。截至2月9日止，全國公費流感疫苗接種數達575.2萬劑，尚餘約28.8萬劑，呼籲尚未接種的公費對象把握機會儘速接種。

(工商 )