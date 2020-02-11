韓影《寄生上流》昨日榮獲奧斯卡四項大獎殊榮，改寫影史記錄，新科奧斯卡最佳導演奉俊昊在後台接受媒體訪問時，聊到在他學習拍攝電影的路上，其實受到了非常多名導演的作品薰陶，他說：「除了韓國名導演金綺泳、日本名導今村昌平、黑澤清，當然還有台灣大導演如侯孝賢、楊德昌等大師。」《寄生上流》的台灣發行商CATCHPLAY今日公布，奉俊昊逗趣表示為了滿足自己虛榮心而親自製作的經典「《寄生上流》黑白版」，即將在台灣大銀幕現身。

奉俊昊（右）與宋康昊（左）對於《寄生上流》昨日榮獲奧斯卡四項大獎，感到不可思議。（圖／CATCHPLAY提供）

奉俊昊說：「第二次看黑白版，感覺更加激烈、而且更加殘酷，我相信每位觀眾看了，一定都會有不一樣的感受。」身為史上第一部非英語的奧斯卡最佳影片，《寄生上流》在獲得奧斯卡四項大獎殊榮之後，權威影評網站「爛番茄」《Rotten Tomatoes》好評飆升至99%，而台灣重新上映的票房則成長200%，CATCHPLAY+影音平台的單片觀看人數亦成長63%。CATCHPLAY+影音平台獨寵月付會員，特別推出「《寄生上流》黑白版特映趴」活動，立即加入CATCHPLAY+月付會員，就有機會觀賞導演精心雕琢的黑白版《寄生上流》。

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(中時電子報)