2020台灣燈會后里森林園區主燈已盛大點燈，包括精彩主燈秀及空中無人機表演，已吸引九十多萬參觀人次，台中市西屯區長陳寶雲在假日時走訪西屯里長，除了說明台中市政府防疫作為也邀請參觀台灣燈會，陳寶雲表示，燈會內容豐富精彩，有15公尺高的主燈「森林守護-光之樹」，及馬場園區15米巨大腕龍及8米腕龍寶寶，邀請大家勇闖侏儸紀，還有台灣燈會首度展出的「軍事燈區」，歡迎里長揪鄰長里民逗陣賞燈會。

陳寶雲率課室主管拜訪西屯區多位里長，傾聽里長伯的市政建議與需求，也宣導因應武漢肺炎防疫措施等事項，為了維護里民之健康，一起共度疫情關鍵時刻，更推廣2020台灣燈會在台中，行銷西屯景點請里民攜家帶眷到逢甲夜市、國家歌劇院、秋紅谷、張廖家廟、廣福落羽松祕境走走，欣賞西屯美麗的景色。

她也呼籲大家多利用公共運輸工具節能減碳，逛燈會小撇步，以「雙鐵到后里，公車去文心！」到后里主展區搭台鐵超方便，還有8條接駁車路線直達，西屯的接駁站在水湳中央公園旁，及秋紅谷，地點十分便利，歡迎市民多加利用，每輛接駁車都配備乾洗手且每日防疫消毒，防疫措施做到百分百；到文心副展區搭公車最方便，最新優惠的雙十公車政策已正式上路，一趟出遊每人最多只要10元車資。

此外，西屯公所也規劃健康休閒、創意時尚、親子共遊、知性懷舊等4條旅遊建議路，邀請大家賞燈前也可以逛逢甲夜市吃美食。公所更製作充滿西屯特色的花燈車，以珍奶雞排及國家歌劇院、秋紅谷、筏子溪為造型，於主燈區一同展出，非常具有西屯特色的花燈車。

(中時 )