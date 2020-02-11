韓媒報導，三星電子周二將發表新款旗艦智慧手機與新款折疊智慧手機。

三星周二（當地時間）將在美國舊金山舉辦2020年Galaxy新品發表會「Galaxy Unpacked 2020」，料將命名為Galaxy S20系列的新款旗艦智慧手機，以及料將取名為Galaxy Z Flip的新款折疊型智慧手機將同台亮相。

三星尚未證實任何與新手機規格相關的訊息，但根據產業人士透露，Galaxy S20系列將提供3種機型，即Galaxy S20、S20 Plus和S20 Ultra。

高階Galaxy S20 Ultra據傳配備6.9吋螢幕，以及4鏡頭相機模組，其中內含業界最佳的1億8百萬像素（108-megapixel）主要感測器。中階Galaxy S20 Plus和入門款Galaxy S20的規格雖不如S20 Ultra，但將優於前一代的Galaxy S10系列。

市場研究公司Counterpoint Research最近曾預測，基於產品規格升級和5G網路加速普及，今年三星Galaxy S20系列手機銷售量可能超過4000萬支。

三星亦將在周二發表可垂直對折的新款智慧手機Galaxy Z Flip，這將是繼Galaxy Fold之後，三星的第二款螢幕可折疊手機，並已選在2020年奧斯卡金像獎頒獎典禮的廣告中曝光。據傳Galaxy Z Flip採用的6.7吋可折疊顯示器為玻璃製，而非前一代的塑膠製。

(時報資訊)