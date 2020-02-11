新冠肺炎疫情持續延燒，相關防疫物品呈現供不應求，民眾紛紛透過各種通路搶購醫療口罩，就連酒精棉片、額溫槍等醫療器材也很搶手，有網友趁機上網高價拋售。台南市政府衛生局呼籲，醫療口罩等醫療器材及防疫藥品，一般民眾不具藥商資格不得販售，倘經查獲違規販售，依藥事法規定處3萬元以上200萬以下罰鍰。

台南市衛生局指出，多數「醫療口罩」屬第一等級醫療器材，「外科口罩」、「酒精棉片」、「額溫槍」則屬第二等級醫療器材，均須具藥商執照始可販售。

雖然第一等級醫療器材及部分第二等級醫療器材可透過郵購買賣通路（含網路、郵購及電視購物等）販賣，但販賣者除須領有「藥商執照」，具有實體通路營業處所外，還須於事前向衛生局申請「通訊交易通路販賣之醫療器材登記」核准後，始得於固定的網路販售；至於「額（耳）溫槍」（屬第二等級醫療器材）則未開放於網路販售。

衛生局也提醒，75％酒精及含酒精乾洗手液，大多屬於「乙類成藥」，僅有依法核准登記之藥商、藥局與得兼營乙類成藥之百貨店、雜貨店及餐旅服務商於網路，惟應依據「網路零售乙類成藥注意事項」規定，於網頁明顯處揭露產品資訊(許可證字號、品名、適應症、藥商名稱、製造廠名稱及地址、藥品包裝及仿單圖片與可供查詢連結……等)，業者資訊(名稱、地址、諮詢專線電話、服務時間及可供查詢連結)，其餘藥品均不可在網路、郵購及電視購物等非實體店面通路販售。

(中時 )