高市警三民一分局哈爾濱街派出所於10日下午13時許接到報案電話，有名男子倒於路旁故請求警方協助，發現該男患有自閉症，上午外出時不慎走失，對於警方問話皆沉默以對，最後在他的口袋尋獲一只小錢包內有一張寫有電話的紙條，才成功與家人聯繫。

警方接獲報案後2名警員立即到現場查看，當時男子跌坐在地，經過警方查看，男子沒有任何傷勢，但對於警方詢問的任何問題，他都不發一語，原來該男從小患有自閉症，雖然生活能力尚可，但無法與他人言語，平常也怕與陌生人接觸。

原來該男上午擅自從楠梓住處外出後就未返家，家屬急著到處找尋卻都未尋獲其蹤影，正要到派出所報案失蹤時，所幸接到警方來電才放下心中大石頭，並立即趕赴派出所將親人接回家，家屬對於警方的協助十分感謝，也表示日後會好好照看高男避免憾事發生。

高市警三民一分局也再次呼籲，若家中有容易走失或失智的家人，都能向警方或醫院申請愛心手鍊，或於其日常穿戴衣物上別上足資辨識名牌及聯絡方式，一方面能協助失蹤人口盡快返家，另一方面也讓家屬不用時刻擔心家人走失後無法聯絡。

(中時 )