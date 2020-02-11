台中市規模最大的「清水國民運動中心」興建進度備受關注，台中市運動局11日派專人前往議長張清照服務處說明，目前已確定運動設施項目，接著將遴選建築師，預計明年上半年可發包施工；張清照要求運動局加速推行，並型塑亮點成為海線地標。

「清水國民運動中心」預定地位於清水區中央路，面積超過2.3萬平方公尺，最早是由前議長張清堂爭取興建「清水運動公園」，後由其胞弟、現任議長張清照在擔任副議長任內向市府爭取6.3億元預算，擴大興建為「清水國民運動中心」。

運動局今天上午由主祕賴東宏率相關人員到張清照服務處報告進度，前議長張清堂及清水體育會理事長張錫坤、清水紫雲巖主委吳勝隆等人也到場提供意見。賴東宏表示，「清水國民運動中心」已完成用地取得，目前也確定運動設施項目，接下來將遴選建築師進行設計，最快明年上半年可發包施工，工期2年至2年半。

張清照表示，地方上引頸期盼「清水國民運動中心」盡早完工，運動局一定要加速進行，他會緊盯進度。張清堂建議強化「清水國民運動中心」亮點，型塑為海線地區新地標。清水體育會理事長張錫坤建議，該中心整體規劃要盡量符合民眾需求，並顧及地上一些賽事的使用，以提高場館使用率。

賴東宏接著說明，將來該中心可打羽球、籃球、桌球、游泳、跳韻律、SPA等等，還有彈性使用的競技及集會場所。此外，依照市長盧秀燕及議長張清照鼓勵全民運動的宗旨，內部加入「兒童運動中心」的規劃，普及全民運動。

「清水國民運動中心」由中央路分成兩側，一邊規劃興建地上4層建物，1樓溫水游泳池，2樓健身、競技及韻律教室，3樓多功能運動空間、兒童運動中心，4樓羽球及壁球場，地下1層規劃停車場。另外一邊將興建開放式風雨操場，規劃有太陽能屋頂的4座籃球場，其他空間為停車場及室外景觀。

(中時 )