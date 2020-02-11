大陸新冠肺炎疫情，近期持續在彼岸蔓延，但農曆年後台商陸續復工，自2月10日起至3月底，在陸設廠的生產線將陸續恢復正軌；只是受制新冠肺炎還沒有效受到控制前，台籍員工被派赴陸出差，仍需冒相當大的風險，而且出差返台後，還需主動隔離14天，有鑑於此，台籍勞工有權拒絕赴陸出差嗎？

據勞動部表示，如果台籍員工應雇主在經營上的需求，需派赴大陸出差，基本上，雇主需主動提供必要的預防設備及相關措施，保障台籍員工的生命財產安全，而泵若雇主沒有提供必要的設備與措施，則台籍勞工可予拒絕出差。

勞動部指出，原則上，在大陸新冠疫情持續延燒下，如果台商能由視訊解決相關生產問題，則由視訊取代出差；而站在勞工立場，台籍員工在近期盡量不被派赴大陸出差，將是保障員工權益及降低員工染疾風險最佳方式。

至於台籍員工被派赴大陸短暫出差10至20天返台後，是否需主動隔離14天？據衛福部的解釋，這是必要程序。

衛福部指出，這14天無論是在家或在飯店，都需徹底宅在一個空間，例如若與家人住，則需隔離在一個小房間予觀察，待14日過後，確認沒有染疫，才可自由行動。

目前赴陸返台需主動隔離的措施，還沒結束的時間表，未來仍需視新冠肺炎發展的程度，再做適當調整。

(工商 )