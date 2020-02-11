新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，香港特首林鄭月娥11日在行政會議開會前受訪時表示，自2月8日起對經由大陸返港人士實施14天強制檢疫以來，跨境人流大幅減少，目前大陸入境香港絕大部分為香港居民，大陸居民入境降至數十人，又稱「所謂『封關』的說法已沒意思，因為香港已將跨境人流降至最低」。

路透報導，林鄭月娥呼籲香港市民應盡量留在家中，減少社交接觸，因最近一個確診個案來自一場家庭聚會。

陪同林鄭月娥受訪的香港食物及衛生局局長陳肇始11日表示，香港青衣長康村康美樓有34戶住在07單位，除有確診患者的兩戶外，至今有23戶已離開住所，當中4名住戶因為有病徵，被送到醫院隔離及治療，另有20名住戶已分別入住4個檢疫中心，防護中心將繼續安排其餘9戶到檢疫中心。該大廈此前有兩名居民確診新型肺炎。

林鄭月娥強調，青衣大廈的情況與2003年淘大花園「SARS」大型爆發的情況不同。

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