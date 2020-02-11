香港青衣長康邨康美樓先後有兩名居於07室單位的居民確診感染新冠肺炎，恐成為2003年香港SARS淘大花園E座的翻版。不過香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇11日表示，初步視察過康美樓大多數單位，未經改裝的排氣管有水隔著，故可以肯定康美樓不會是淘大花園E座的翻版。

他指，今次情況有可能是較早前確診的男患者糞便中帶有病毒，住較低層同一個單位的女患者，由於單位內的排氣管曾經改裝，糞渠並非密封，病毒進入屋內令她受感染。但他強調若單位內的排氣管無漏氣、無改裝，居民毋須太過擔心，不過現階段未能排除病毒任何傳播的可能性，包括飛沫、接觸傳播或空氣傳染。

袁又指，當局是為居民安全著想才撤離康美樓2至35樓所有07單位住戶到4個檢疫中心，房屋署的工程師會於未來幾天視察單位，如果未有發現其他問題，居民又無病徵，之後可以搬回居所。

(中時 )