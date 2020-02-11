美國堪薩斯州日前發生一起驚悚命案，一名38歲女子希利亞（Rachael Hilyard）因前男友坐牢，要求其母親戴維絲（Micki Davis）到家中收拾孩子的物品，不料2人竟在屋內起衝突，希利亞將戴維絲痛毆到倒地不起後，竟拿出牛排刀剁下戴維斯的頭顱。希利亞甚至表示「若不剁下戴維絲的頭顱，靈魂無法得到釋放」。

根據《每日郵報》報導，2017年希利亞和前男友分手，後來前男友入獄，因此她要求前男友母親戴維絲到家中收拾孫子的衣服，沒想到2人卻在屋內爆發口角衝突，希利亞一怒之下狂毆戴維絲直到對方暈倒在地，希利亞接著拿出牛排刀，剁下戴維斯的頭顱。

牛排刀在切割過程中一度斷裂，希利亞於是拿出第2把刀，將戴維斯的頭顱徹底剁斷，站在旁邊的孩子趕緊報警，待警方到現場時，戴維絲的頭顱就被希利亞放在水槽內。

希利亞透露，她在毆打戴維斯後，腦中一直有個聲音，要自己快點剁掉戴維絲的頭顱，她的靈魂才能獲得釋放。希利亞坦承自己的罪行，但她表示，一切並非預謀，她將在3月27日被確認判刑。

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(中時電子報)