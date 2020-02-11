VOA美國之音報導，新型冠狀病毒肺炎疫情繼續在大陸擴散，遙遠的東非市場已經感受到疫情造成的經濟衝擊。中國大陸供應商和東非市場之間的聯繫切斷了。大陸和東非市場的商業往來近年來穩步增長，大大小小的貿易商紛紛從中國大陸進口廉價產品。然而隨著新冠病毒疫情的爆發和東非飛往中國大陸的航班被切斷，人們能出售的中國產品大大減少了。

伊麗婭德·萬吉魯在肯亞首都奈洛比販賣二手服裝。她說：「冠狀病毒大大影響了我的生意。我之前每兩個月從中國帶貨過來。可現在我們被通知不能去了，要等進一步指示。這對我們影響很大。顧客來了找不到他們想要的。可同時我們還是要付帳單。」

坦尚尼亞的情況也一樣。在達累斯薩拉姆的卡里亞庫市場，商人們說，他們的中國貨眼看就要賣完。賣二手鞋的商人安德里亞·理查德說：「對我們影響很大。我們過去可以每兩個月去中國拿貨來賣。現在不可能了，因為我們去不成中國了。我們沒有別的辦法，只能遵守當局的防疫措施。在他們允許我們旅行之前，我們只能等。」

肯亞商會幹事長薩摩拉·梅切爾說：「第一批直接感受到痛的是小型貿易商，特別是像在馬堅戈市場、岡戈維亞市場等這些地方的年輕人，他們的零售貨物每星期都要從中國進口。他們生存不下去了。」

在當地市場已經感到了痛之際，東非旅遊業的官員希望地區旅遊收入不會受損。由於新冠病毒疫情，肯亞航空公司與坦尚尼亞航空公司都暫停了前往中國大陸的航班。

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(中時 )