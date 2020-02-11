馬來西亞反貪污委員會今天發表聲明，反貪會10日已訴請法院指控劉特佐等3人涉嫌一馬發展公司（1MDB）貪污案外，也要求國際刑警發出紅色警報逮捕這3人。

馬來西亞反貪會主席拉蒂花（Latheefa Beebi Koya）發表聲明說，反貪會10日訴請吉隆坡法院，指控這3名嫌疑人涉及一馬發展公司（1MDB）高達6900萬美元貪污罪名。

遭指控者除了馬來西亞富商劉特佐外，還有兩名沙烏地石油國際公司（PetroSaudi International）董事派屈克．馬洪尼（Patrick Mahony）與塔列．歐貝（Tarek Obaid）。

聲明表示，這3人涉嫌在2011年2月24日和6月14日，與馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）利用職位共謀貪污，觸犯2009年反貪污委員會法令和2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA）。

另外，馬洪尼與歐貝也因觸犯反洗黑錢4之1（a）條文而遭指控，主要是他們在2009年9月30日，接收一筆來自一馬發展公司的款項，涉嫌參與洗錢。

由於這3人目前在馬來西亞境外，反貪會已經要求國際刑警提供援助，發出紅色警報逮捕這3人回馬來西亞協助調查。

2019年11月，一馬發展公司前執行長沙羅爾（Shahrol Azral Ibrahim Halmi）曾在納吉洗錢案中出庭供稱，劉特佐如同納吉的軍師，並串通派馬洪尼與歐貝來誤導納吉，導致納吉做出錯誤判斷，間接讓一馬發展公司陷入龐大虧損的困境。

(中央社)