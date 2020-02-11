台中市府與歐付寶、車麻吉、橘子支付、停車大聲公、Line Pay一卡通、街口支付等6家行動支付APP業者合作，提供民眾行動支付停車費，即日起至2月底前透過「停車大聲公」繳路邊停車費，前2筆享9折優惠，限量2500筆。

台中市交通局長葉昭甫表示，為便利民眾繳停車費，除傳統臨櫃、超商繳費、金融機構（信用卡、活期帳戶等）或電信業者代扣停車費外，因應行動支付潮流，台中市府與歐付寶、車麻吉、橘子支付、停車大聲公、Line Pay一卡通、街口支付等6家行動支付APP業者合作，線上繳費，免出門更方便，不用擔心漏繳被催繳或罰鍰。

葉昭甫說，民眾可透過智慧型手機或平板電腦下載任一家行動支付APP，綁定車號，停車後將收到推撥繳費訊息，可綁定信用卡自動扣繳停車費，更便利、更聰明、更好操作！

交通局去年與遠傳電信合作推出「Parking GO」Line官方帳號，提供快速查找全市路邊車位；「停車大聲公」APP即日起與「Parking GO」合作，整合全市舖設地磁路段，在停車大聲公APP內即時顯示路邊停車空位資訊。

市府將透過與業者合作，收集路邊停車格數據，掌握路邊停車格的尖、離峰使用狀況，適時調整停車管理策略。

(中時 )