國內鬧口罩荒， 蔡英文總統今天表示，台灣製造的口罩產量提升，來到每日420萬個醫用口罩。從今天開始，醫療院所的口罩配送量會倍增，提高到每天170萬，讓各個醫院庫存量達到15天以上。防疫是長期抗戰，必須優先讓第一線的醫療人員都有充足的口罩可以使用。

蔡英文今天在臉書表示，我們台灣製造的口罩產量提升，來到每日420萬個醫用口罩。感謝願意配合政府日以繼夜三班生產的廠商與生產線人員，以及支援生產線的國軍。

她也要感謝經濟部同仁的努力協調廠商以及機械業者，讓原本要建置半年的產線，能夠在一個月內就完工。從今天開始，醫療院所的口罩配送量會倍增，提高到每天170萬，讓各個醫院庫存量達到15天以上。

蔡英文強調，我們的想法很簡單，防疫是長期抗戰，必須優先讓第一線的醫療人員都有充足的口罩可以使用。她呼籲防疫的非常時期，全民一條心，「團結就能發揮最大的力量，一起度過難關」。政府會繼續努力，守護國人的健康。

(中時 )