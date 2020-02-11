新冠肺炎疫情延燒，前新北市長朱立倫投書《外交家》（The Diplomat）指出，世界可以從台灣參與世界衛生組織（WHO）中受益，由於台灣未能參與WHO，已使台灣人民和世界的健康面臨更大的風險，朱說現在是WHO拋棄政治，思考什麼對世界健康有益的時候了。他也認為，WHO不應將台灣排除在外，特別是在冠狀病毒爆發期間。對此，資深媒體人黃創夏稱朱是「國民黨最後的清楚腦袋」。

朱立倫投書指出，世界正面臨廣泛的冠狀病毒爆發，已造成900多人死亡，超過40000人被感染。世界各地的醫學專家和政府機構正共同努力，阻止致命病毒的傳播，WHO是與這個流行病作鬥爭的最前線。不幸的是，台灣被排除在參與WHO之外，只要台灣不在WHO範圍內，不僅台灣人民的醫療保健將面臨風險，全世界的醫學界也將損失巨大資產。朱立倫說WHO不應將台灣排除在外，特別是在冠狀病毒爆發期間。

朱立倫也在臉書表示，台灣緊鄰中國大陸，當大陸發生緊急危難，我們可以是最前線的協助者；但當防疫崩潰，我們也會是第一線的受害者。正因如此，台灣面對當前中國大陸肆虐的疫情，在全球防疫網上有不可或缺的地位。朱認為，台灣作為與中國大陸鄰近的東亞交通節點，一旦因為防疫資訊落差而被病毒攻陷，不但對台灣人的健康人權不公義，也將成為區域防疫破口，置許多與台灣有密切交通連結的國家於險境。

另外，朱說台灣有一流的醫療體系，過去也累積豐富的防疫救災經驗，更有讓許多國家稱羨的健保資料庫，有條件成為全球公衛體系重要的夥伴與貢獻者。倘若能更整合進世界衛生體系，也可能在疫情初始之際，就協助中國大陸的防疫工作，避免問題惡化。

對此，黃創夏在臉書轉貼朱立倫的文章，並寫下「國民黨最後的清楚腦袋」。網友也紛紛表示「只要方向正確，還是給予肯定 」、「孤臣無力可回天」、「這樣的在野黨，才有點看頭」、「孤掌難鳴」、「一個沒有黨魂的政黨，感動不了多數人民」。

(中時電子報)