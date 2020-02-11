台南市政府推動路邊停車100％格智慧化，舉辦台南好停APP繳納停車費抽獎活動，家住麻豆區的李先生使用APP繳納1小時停車費，除享3元折扣外，還抽中全台唯一台南版Gogoro機車大獎。市長黃偉哲11日頒發大獎給得主，並宣布續辦抽獎活動，歡迎市民朋友多多利用台南好停APP，一起參與抽大獎。

黃偉哲表示，為期3個月的「停車享優惠繳費GO便利」活動期間，使用台南好停APP繳費次數將近22萬筆，行動支付繳納停車費比例更已達20％，成長驚人。為鼓勵市民朋友多多利用台南好停APP，市府將再次舉辦抽獎活動，歡迎大家多多使用。

交通局指出，行動支付繳納停車費比例直到2019年12月已有20％，相較剛推出時的0.38％，成長超過53倍，如果加上銀行、手機代扣繳使用者，非現金支付比例已高達33％，顯示市民利用行動支付繳納停車費已成趨勢。

市府交通局去年12月24日辦理公開抽獎，由麻豆區的李先生幸運抽中全台唯一台南版Gogoro電動機車最大獎。李先生是在去年11月8日於北區北安路停放1小時路邊停車位，並利用台南好停APP繳費，享折扣3元優惠後，繳納17元停車費就抽中價值8萬多元的電動機車，幸福指數破錶，也讓他直呼「太幸運了！」

交通局表示，台南好停APP除了繳費功能，未來還將持續整合路邊及路外停車場即時資訊，努力朝向路邊停車格100％智慧化目標前進，讓民眾可以更方便找尋停車位，提供更多更優質交通服務。

交通局強調，台南好停APP優惠期限將再延長以鼓勵市民朋友持續使用行動支付，從2020年1月1日起至12月31日止，凡下載登入台南好停APP會員並繳納路邊停車費，即享首筆免費；第2筆起每筆折扣2元優惠，希望民眾習慣行動支付帶來的便利，共同創造更智慧便利的幸福城市。

(中時 )