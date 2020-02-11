台中市環保局在台灣燈會后里森林園區設置自動回收機與回收兌換攤位，民眾手持悠遊卡感應，投入10個寶特瓶或8個鐵鋁罐，即儲值1元回饋金。環保局長吳志超表示，除可體驗新型垃圾回收，還可賺小額回饋金、精美宣導品，民眾賞燈順手做環保，垃圾不落地，一起維護乾淨的賞燈環境。

環保局說，垃圾可分類丟進資源回收桶，也可至后里森林園區11號服務處(鄰近內東路)，旁邊設有「自動回收機」，民眾拿悠遊卡感應，投入10個寶特瓶或8個鐵鋁罐，即儲值1元回饋金，若投入瓶罐數未達儲值門檻，回收機會自動累計，下次達設定容器數就會儲入回饋金。

民眾投入瓶罐前，應先倒乾內部液體，保持瓶身完整，不壓扁， 2000cc以下的寶特瓶、一般鐵、鋁材質飲料罐等容器皆可投入回收機，每人每次限投10個。

環保局指出，累積投入20個瓶罐，即可兌換每日限量50份的阿罩霧培養土，累積30個，可換每日限量20份的精美宣導品，數量有限，換完為止。

回收兌換攤位提供環保杯租賃服務，50元借租1個環保杯，限當日使用，民眾歸還後，即退回50元租杯費用，活動到23日，每日下午1時30分至晚間9時30分，落實減塑運動，做好資源回收，共同維護燈會的環境整潔。

(中時 )