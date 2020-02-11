開發金(2883)集團各成員，包括子公司凱基銀行、凱基證券及中國人壽攜手協助客戶共同抗疫，即日起提供多項數位金融理財服務，涵蓋線上受理信貸申辦、投資交易下單以及相關保戶關懷等措施。其中，中壽並率先向第一線醫事人員致敬，若醫事人員為中壽保戶，如因於醫療機構執行防疫或治療任務時確診感染新冠肺炎，中壽立即提供慰問金5萬元或一倍住院日額慰問金。

中壽對於醫事人員保戶，因於醫療機構執行防疫或治療任務時確診感染新冠肺炎，立即提供慰問金5萬元或一倍住院日額慰問金（擇優提供）。中壽也進一步升級保戶關懷服務，提供：「理賠放寬」、「快速理賠」、「住院預付金」、「旅平險彈性調整」、「客戶服務單一窗口」、「保費緩收」及「房貸紓困」等7大保戶關懷措施。

此外，受本次疫情影響，許多民眾旅遊計畫可能因此生變，中壽提供「旅平險彈性調整」服務，若保戶因疫情延期或取消旅遊行程，可於疫情影響發生日起10個工作天內，提出旅行平安險契變申請辦理取消或延期。中壽並設置客戶服務單一窗口，保戶辦理解約、保單借款及給付滿期金、還本金或年金等保全服務。

開發金1月自結稅後獲利7.66億元；每股盈餘0.05元。由於資本市場受新冠肺炎疫情影響，壓抑相關證券業務及金融資產評價所致，但轉投資中國人壽在1月份仍維持穩健獲利。

開發金去年全年稅後純益達128.5億元，每股稅後純益0.88元，獲利年成長達64%，創下近13年新高，2019年底每股淨值亦提高至 12.86元。其中，中國人壽累計去年全年稅後純益135.98億元，年增34%，全年獲利創歷史新高，12月底總資產已突破2兆元。展望今年，開發金將加速海外布局，包括申設香港分行、與中國江蘇銀行合資成立的消金公司都在積極進行中。

(時報資訊)