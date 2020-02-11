聯發科(2454)最新宣布，因應新型冠狀病毒，將退出本屆MWC(世界通訊大會)，目前隨著全球疫情尚未消退，已經有多家大廠宣布撤展，包括LG、愛立信、Sony，NVIDIA以及Amazon等，如今聯發科也加入撤展行列，後續不排除也持續有大廠宣布退出。

聯發科表示，公司一直密切注意新型冠狀病毒的發展，經過內部審慎評估後，為顧及員工及客戶夥伴們的健康與安全考量，聯發科將不參與本屆在西班牙巴賽隆納舉行的MWC大會，後續將透過其他方式分享在5G最新技術上的突破成果。

(時報資訊)