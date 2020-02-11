《半導體》考量疫情，聯發科今年MWC不玩了 15:402020/02/11 時報資訊 王逸芯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 聯發科(2454)最新宣布，因應新型冠狀病毒，將退出本屆MWC(世界通訊大會)，目前隨著全球疫情尚未消退，已經有多家大廠宣布撤展，包括LG、愛立信、Sony，NVIDIA以及Amazon等，如今聯發科也加入撤展行列，後續不排除也持續有大廠宣布退出。 聯發科表示，公司一直密切注意新型冠狀病毒的發展，經過內部審慎評估後，為顧及員工及客戶夥伴們的健康與安全考量，聯發科將不參與本屆在西班牙巴賽隆納舉行的MWC大會，後續將透過其他方式分享在5G最新技術上的突破成果。 (時報資訊) #聯發科 #MWC #新型冠狀病毒 #本屆 #LG #愛立信 #Sony #NVIDIA #5G #世界通訊大會 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸研究團隊證實穿山甲為新型冠狀病毒潛在中間宿主 11:572020/02/07 兩岸 國衛院加速新型冠狀病毒疫苗研發 拚3個月見成果 13:082020/02/07 生活 大陸衛健委為新型冠狀病毒正式定名 簡稱「NCP」 15:382020/02/08 兩岸 產經解析－新型冠狀病毒對經濟的衝擊 04:092020/02/09 全球財經 MWC／新冠肺炎疫情延燒 愛立信輝達宣布退出三星慎重考慮 11:042020/02/10 科技 新型冠狀病毒流感化 陳建仁籲早日量產藥物 19:292020/02/10 生活 新型冠狀病毒延燒 台灣女子高球賽停辦 20:292020/02/10 體育 新型冠狀病毒爆發 將對全球成長帶來重大但相對短暫的影響 21:412020/02/10 財經 疫情延燒 索尼、亞馬遜取消參加MWC 23:102020/02/10 財經 醫生教你預防新型冠狀病毒 04:102020/02/11 焦點新聞 財經熱門新聞 澳元跳水 重貶逾十年新低 - 全球財經 - 工商時報 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 桃園房價飆破3字頭 在地小資都到「這」區購屋 - 財經 新冠肺炎疫情引爆恐慌？老謝：VIX透露的訊息... - 財經 大陸街頭空蕩蕩 股市人氣沸騰 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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