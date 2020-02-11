宸鼎生技公司調整產線生產75％消毒用酒精，並捐贈於苗栗縣助防疫工作。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌頒贈感謝狀，感謝宸鼎生技公司慷慨捐贈消毒用酒精。（何冠嫻攝）

宸鼎生物科技公司成功開發全國唯一大型量產高濃度食用酒精的生產線，落腳苗栗市，並秉持取之於苗栗、回饋苗栗的精神，11日捐贈75％消毒酒精4公升140桶、500毫升600瓶給苗栗縣政府加強縣內防疫工作。

宸鼎生技公司繼日前捐贈濃度75％酒精給苗栗市各國中小學童，11日加碼贈苗栗縣4公升140桶、500毫升600瓶消毒酒精，由徐耀昌代表受贈並頒發感謝狀。宸鼎生物科技董事長紀政孝指出，新冠肺炎疫情延續，市面消毒物資用品面臨短缺問題，公司特別調整產線生產75％消毒用酒精，供應市場所需，並秉持取之於苗栗，用之於苗栗理念，為地方盡份心力。

宸鼎生物科技公司技術總監龍清勇說明，宸鼎取得相關生產技術後，最大困難在於設廠地點，幸在縣長徐耀昌與縣府工商處的協助，成功取得設廠地點落腳苗栗，並讓公司有機會回饋社會。

徐耀昌感謝宸鼎公司的慷慨捐贈，並指出，消毒酒精將由「苗縣嚴重特殊傳染性肺炎疫情指揮中心」，分配縣內各行政機關、國中小學校及安（教）養、長照機構的一線防疫人員使用，並要求各局處以最高標準落實各項防疫工作。

徐耀昌與議長鍾東錦等人示範使用75％酒精消毒。龍清勇提醒，消毒酒精噴在手上需搓揉20秒左右，達有效防疫，且酒精擺放位置須避免孩童取得容易之處，以免發生危險。

徐耀昌呼籲，民眾做好社區消毒防疫工作，並適時配戴口罩、勤洗手，若有發燒、咳嗽或呼吸急促症狀，務必就醫並妥善處理口鼻分泌物等，如有疫情通報及諮詢事宜，可隨時撥打衛福部疾病管制署免付費專線1922或縣府衛生局防疫專線037-722620。

宸鼎生技公司捐贈苗栗縣濃度75％消毒用酒精。（何冠嫻攝）

(中時 )