選擇不同於三星(Samsung)、華為(Huawei)的做法，手機廠摩托羅拉(Motorola)在 2019 年發表的 razr 可折疊螢幕手機，選擇已類似粉餅盒的設計，再加上復刻經典 Razr V3 的元素，一亮相就引起極大關注。在 razr 克服產能問題，正式於美國上市後，爆料達人 @evleaks 又緊接著爆料，指出將會續推金色版本，看來是相當具有收藏價值。

摩托羅拉 razr 可折疊螢幕手機日前已與運營商 Verizon 合作，在美國市場推出，僅有提供黑色款式，單機價格 1499 美元(約新台幣45400元左右)。或許是為了增加銷量，又或者是在對手(三星)可能將推出新機的預期下，能夠持續保持話題熱度，知名爆料達人 Evan Blass(@evleaks)推文指出，摩托羅拉還準備了全新金色款式的 razr。從曝光的圖片來看，似乎只是機身顏色上的改變，應該在內部規格上與最初的版本一致的。不過目前摩托羅拉並沒有正式公布金色款 razr 的上市計畫以及價格，一切都要等他們對外宣布才能算數。

知名爆料達人 @evleaks 分享了摩托羅拉 razr 有金色款的圖片。(摘自Twitter)

說到可折疊螢幕手機，排除柔宇科技的柔派(FlexPai)手機，國際一線大廠已發表且成功上市的品牌，僅有三星以及華為(小米有發表 MIX Alpha 手機，但是未成功量產也尚未上市)。就在 2 月 12 日台灣時間 3 點，三星就將舉辦今年首場 Samsung UNPACKED 發表會。業界預期三星將會推出全新的 Galaxy S20 系列手機，此外還有第二款可折疊螢幕機種(推測名稱是 Galaxy Z Flip)。若專注看後者，摺疊型態明顯與 Galaxy Fold 左右對開(對折)的形式不同，而是採用上下對折的形式，機身也比 Galaxy Fold 更小，折疊後接近正方形的樣式，更容易收納與攜帶，在外型上跟摩托羅拉 razr 有異曲同工之妙。

(中時電子報)