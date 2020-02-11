為了防止新冠肺炎疫情繼續擴散，不少大陸企業宣布延後復工。紐約時報報導，這個世界最大經濟體之一的國家，目前幾乎處於停擺的狀態，原本大部分地區應該在10日復工，但空蕩的街道、安靜的工廠都表明，這個國家的經濟可能還要數周或數月才能再度活躍。

報導指出，如果大陸生產持續維持低速運轉，全球經濟將蒙受嚴重損失。由於新冠肺炎疫情爆發，為了遏制疫情擴散，大陸多座城市進行封閉式管理，不少企業延後復工，這導致工人無法工作、工廠拿不到原料。專家預期，從汽車產業到手機等電子業，所有產品的生產都會大幅下滑。

日產汽車（Nissan）周一就表示，由於來自大陸的零組件供應短缺，將從本週晚些時候關閉位於日本九州的工廠，為期四天；義大利的飛雅特克萊斯勒汽車公司和韓國的現代汽車也警告，零件短缺恐使他們削減國內市場的產量。

歐盟中國商會會長Joerg Wuttke形容，現在的大陸就像「中世紀的歐洲」，每個城市都有自己的檢查站，且反覆進行查核。儘管這一周來，新冠肺炎痊癒人數高於致死人數，大陸衛生官員受到鼓舞，但感染人數仍在增加，顯示最壞的情況恐怕還沒到來。

(中時電子報)