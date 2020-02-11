復興區拉拉山櫻花即將盛開，因應上山賞櫻人潮及車潮，有效疏導交通，大溪警分局特別於櫻花季期間規劃警力疏導交通，避免交通雍塞。

大溪分局表示，櫻花季期間為2月16日至3月15日，為有效疏導車流相關措施如下：

1、遊客車輛自中心路進入恩愛農場、由中心農路駛離（單向管制），自恩愛農場離場時整點放行，減少中心路雙向車流會車停等致車流回堵。

2、收費計程車由中心農路進入恩愛農場、由中心路駛出（與遊客車流動線相反），惟整點放行遊客車輛離場時，管制收費計程車禁止進入中心農路。

3、另桃園市政府風景區管理處於櫻花季期間提供「櫻花季接駁專車」，自2／16至3／15之假日（含2／28連續假日）共計10日（每日提供3輛，時間為8時30分至17時30分，每15分鐘發車1班）行駛於下、中及上巴陵等12個停靠站(巴陵大橋、拉拉山遊客中心、谷點咖啡民宿、中巴陵櫻木花道、伯旭農場、三龜戲水景觀台、上巴陵商圈、上班陵停車場、達觀渡假農場、永隆渡假農場、光明農場、上巴陵林班口)， 搭乘接駁車遊客，請將車輛停於巴陵大橋往山上方向，路邊單邊車道不影響車流處。

大溪分局呼籲前往賞櫻遊客，為增進旅遊品質避免塞車，山區道路狹窄，停車位有限，請遊客多利用大眾運輸或接駁車，務必配合警方指揮。

(中時 )