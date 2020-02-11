大陸新冠肺炎造成口罩不足，政府在動員國軍後備軍人進駐口罩廠製作後，經濟部今天表示，上周口罩日生產量已經超過420萬片(原320萬片)。產量提升後，將優先支持第一線防疫的醫護人員，配送到醫療院所的口罩數量會倍增，從原本的平均每日85萬片拉到170萬片，可讓各醫院的庫存回補到15天安全準備量。

很多民眾反映，因病需要頻繁就醫的病患也需要更多口罩，經濟部說，也會提供每日約13萬片口罩給洗腎、化療、放療，或是醫生評估因病需要頻繁就醫的特殊病患，以及住院病患的陪病人員（限1位），上述民眾可以向醫療院所登記。

不過接著衛生紙謠言後，最新傳言指趕工生產口罩會影響「紙類免洗餐具」的製造，經濟部直指「真的太呱張！」。醫用口罩主原料為不織布（塑膠製品），紙類免洗餐具主原料為紙張，兩者原料完全不同。

紙類免洗餐具主原料為紙張，直接從國外(歐美)進口，且大多與原料供應商簽訂長期約(半年或一年約)，可供應無虞。經濟部也接洽廠商，包含統奕、立墩及文賀等大廠，皆表示目前產線正常。

(中時 )