新冠肺炎造成台灣民眾恐慌，導致口罩缺貨，但日前竟有謠言指出，口罩的製造會使衛生紙原物料短缺，造成民眾一股腦的瘋搶衛生紙，沒想到，近日又有傳言說，趕工生產口罩會影響紙類免洗餐具製造，對此經濟部不得不趕緊出來澄清。

日前因為有人散佈「口罩和衛生紙原料相同，衛生紙恐怕也會短缺」等言論，造成民眾恐慌，引發「衛生紙之亂」，警方才剛逮捕3名造謠者，沒想到，竟又有傳言指出，趕工生產口罩，會影響到紙類免洗餐具的製造，這讓經濟部趕緊出面澄清，「真的太誇張！這兩者原料完全不同，且經濟部接洽了廠商後，皆表示產線正常」。

經濟部趕緊出面澄清謠言。（摘自經濟部）

有網友指出他詢問了叫貨的餐具行，說會缺貨，對此，經濟部說明，防疫期間，不要亂傳謠言，醫用口罩主原料是不織布，而紙類免洗餐具主原料是紙張，且紙類免洗餐具主原料紙張都是直接從歐美進口，大多都和原料供應商簽訂長期約，可供應無虞。經濟部接洽廠商後都確定產線正常，請大家幫忙澄清！

(中時電子報)