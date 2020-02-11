台中市大安區多處道路施作自來水延管工程，因路面修復經費不足，完工後路面修復品質不良，影響用路人安全。（王文吉攝）

台中市大安區中庄里施作自來水延管13公里，超過350戶受惠，但因路修費用不足，完工已逾2年，路況不良，當地居民向台中市議員施志昌陳情，希望盡快改善。相關單位11日到場會勘路面狀況，經發局承諾將投入2600萬進行路修，預計今年6月動工。

大安區中庄里自來水延管工程自2016年開始施作，2018年2月完工，施作幹管長度達13公里，受益戶數超過350戶。施志昌11日邀集台中市經濟發展局、台灣自來水公司第四區管理處大甲營運所、台中市大安區公所與中庄里里長會勘路面狀況。

施志昌表示，中庄里爲海線最早施作延管工程之地區，但因路面修復經費不足，完工後路況品質不良，兩年來民眾一再陳情希望能夠盡快修復完善，希望能儘速補足經費，進行路面修復工程。

施志昌指出，今年台中市政府自來水延管工程路面修費預算僅6千萬元，光是海線所需費用就超過1.5億元，明顯預算編列不足，路面修復情況不良，影響用路人安全。希望台中市政府能儘速補足預算，他多次在議會反映，優先針對早期施作延管工程之地區，如大安區中庄里，進行路面修復工程。

經發局表示，2019年底由市長動用第二預備金5000萬元進行全台中市的路修，加上本預算編列6千萬元，全年共1.1億元；初估大安區中庄里路修所需經費約2600萬元，整修路段包含中山南路、南安路、南埔路、中海路、南海路、埔頭路、三元路與中松路等，目前已辦理設計中，預定6月動工、年底完工

施志昌感謝市長盧秀燕動用第二預備金進行海線延管工程路修費，解決長年路修費預算不足的問題。

(中時 )